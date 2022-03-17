Тегеран, 17 марта, 2022, 08:59 — ИА Регнум. Согласно мартовскому отчету Международного энергетического агентства (МЭА), экспорт нефти Ирана может вырасти на 1 миллион баррелей в день в течение шести месяцев, если санкции будут официально сняты. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Ирана

Однако МЭА также считает, что могут пройти месяцы, прежде чем на рынке появятся дополнительные объемы нефти из Ирана, поскольку переговоры по иранской ядерной сделке зашли в тупик перед «финишной чертой».

Помимо стран ОПЕК+, Соединенные Штаты, Канада, Бразилия и Гайана также могут увеличить поставки на мировой рынок, подчеркнули эксперты агентства.

Восьмой раунд переговоров в Вене все еще продолжается. Тем не менее, координатор ЕС по внешней политике Жозеп Боррель ввиду некоторых внешних факторов объявил о непродолжительной паузе в переговорах.