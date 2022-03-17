Фукусима , Япония, , 07:09 — REGNUM Япония направила отряд военнослужащих в префектуру Фукусима для содействия в ликвидации последствий мощного землетрясения, которое произошло на северо-востоке страны. Об этом 17 марта передает телеканал NHK.

Япония Иван Шилов © ИА REGNUM

В районах, где нарушено водоснабжение, военные раздают населению питьевую воду. Также необходимо восстановить энергоснабжение, поскольку в регионе без света остаются около 3,8 тысячи потребителей.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 марта власти Японии объявили о полной или частичной приостановке работы 11 японских тепловых электростанций (ТЭС) из-за подземных толчков на северо-востоке страны.

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