Хабаровск, , 07:10 — REGNUM Третья попытка инициировать банкротное дело в отношении одного из старейших кредитных кооперативов предпринята на Дальнего Востока. Иск подал Центробанк России, но в арбитраже Хабаровского края уже есть не до конца рассмотренный иск, в котором сам КПК «Первый Дальневосточный» заявил о долге более 0,5 млрд рублей, передаёт ИА REGNUM.

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Иск от регулятора подан 11 марта 2022 года. В качестве арбитражного управляющего предложен участник ассоциации СРО «Национальное содружество кредитных кооперативов «Содействие».

Напомним, в январе-феврале 2022 года кооператив сам дважды обращался с исками о самобанкротстве. Одно заявление уже вернули истцу, а рассмотрение второго назначено на 30 марта 2022 года.

«Кредитный потребительский кооператив «Первый Дальневосточный» обратился в арбитражный суд Хабаровского края с заявлением о своем банкротстве, ссылаясь на наличие перед кредиторами задолженности в размере 520 667 000 рублей и невозможности ее погасить, просит ввести процедуру конкурсного производства», — уточняется в материалах дела.