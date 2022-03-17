Тегеран, 17 марта, 2022, 09:01 — ИА Регнум. 16 марта министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что Великобритания выплатила Исламской Республике давно просроченный долг. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

En.mfa.gov.ir Хосейн Амир Абдоллахиян

Амир Абдоллахиан сделал это замечание, выступая перед журналистами в кулуарах церемонии накануне иранского нового года (Новруз), на которой присутствовали послы и главы иностранных миссий, базирующиеся в Тегеране.

Министр иностранных дел, однако, отверг какую-либо связь между выплатой иранского долга и людьми, содержащимися в иранских тюрьмах по обвинению в безопасности.

Он отметил, что Великобритания задолжала около 390 миллионов фунтов стерлингов еще до Исламской революции 1979 года, когда Иран выплатил эту сумму для закупки товаров военного назначения.

Иранский представитель подчеркнул, что выплата долга последовала за четырьмя месяцами интенсивных переговоров со своим британским коллегой.

Министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс также подтвердила, что долг ее страны перед Ираном был успешно погашен.