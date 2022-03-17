Приштина, Сербия, 17 марта, 2022, 07:15 — ИА Регнум. Министр юстиции Косово Альбулена Хаджиу 16 марта представила проект нового гражданского кодекса Косово в парламенте. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

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Хаджиу назвала одной из задач изменения кодекса обеспечение равноправия супругов. По словам министра, законопроект о кодексе составлен в соответствии с требованиями Конституции Косово и рекомендациями Евросоюза.

В настоящее время в Косово женщины ущемлены в праве наследования и при разделе имущества при разводе. Новая версия гражданского кодекса, по словам Хаджиу, предполагает полный запрет на браки для граждан младше 18 лет, а также полный раздел имущества супругов при разводе, даже если один из них не работает. При этом брачные контракты в Косово будут отменены. По словам Хаджиу, ранние браки мешают образованию.