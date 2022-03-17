Красноярск, 17 марта, 2022, 07:03 — ИА Регнум. Губернатор Красноярского края Александр Усс завёл Telegram-канал.

Kremlin.ru Александр Усс

Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, 17 марта в Telegram-канале Усса появился первый пост — видео о подготовленной корректировке бюджета края. Губернатор подчеркнул, что она станет «одной из важнейших антикризисных мер».

По состоянию на 11:00 по местному времени на канале Усса насчитывалось 863 подписчика.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о том, что Усс ушёл из соцсети «Инстаграм». Он назвал недопустимой позицию компании Meta, разрешившей на своих площадках призывы к убийству граждан России.

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