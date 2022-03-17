Тегеран, 17 марта, 2022, 09:02 — ИА Регнум. 16 марта официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде заявил, что внешняя политика действующего правительства при президенте Ибрагиме Раиси основана в первую очередь на укреплении дружбы и единства в регионе. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Https://www.irna.ir/ Саид Хатибзаде

Саид Хатибзаде выступил с речью на церемонии по случаю наступающего иранского нового года (Навруз), на которой присутствовали базирующиеся в иранской столице послы, главы иностранных миссий и официальные лица Исламской Республики Иран.

Сославшись на принципиальную политику добрососедства Ирана, иранский представитель отметил: «Навруз и начало нового иранского века — это лишь начало наших больших работ».

Официальный представитель министерства иностранных дел также подчеркнул, что на сегодняшний день весь мир как никогда ранее нуждается в стабильности, безопасности и мирном сосуществовании.