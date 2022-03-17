Тегеран, , 09:04 — REGNUM 16 марта министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране возросло до 139 289, причем 109 иранцев погибли от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Еще 109 иранцев скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число погибших достигло 139 289», — сообщило министерство здравоохранения Ирана.

Согласно приведённым данным, за последние сутки в Иране было выявлено 3010 новых случаев заражения COVID-19, при этом 521 человек госпитализирован. Министерство здравоохранения Ирана отметило, что 6 798 350 пациентов из общего числа 7 133 139 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц.

В отчете также приводится, что 2360 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии в отделениях интенсивной терапии.

Министерство здравоохранения объявило, что 63 669 915 иранцев получили первую дозу вакцины против COVID-19. Кроме того, 56 376 750 человек на данный момент прошли повторную вакцинацию.