Тегеран, 17 марта, 2022, 09:04 — ИА Регнум. Совет по инновациям в области нанотехнологий Ирана (INIC) разработал по меньшей мере 915 продуктов, которые экспортируются в 49 стран на пяти континентах мира. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 16 марта.

Mstroeck Нанотехнологии

Иранские нанотехнологии заняли четвертое место в мире по своему качеству и эффективности. Научные продукты в стране производятся высокотехнологичными компаниями при сотрудничестве с INIC, находящимся под контролем президента Ирана.

В настоящее время нанотехнологические продукты разрабатываются в 15 отраслях промышленности на основе отечественных возможностей и свободно выходят на мировой рынок.

За последний год Иран получил миллиарды долларов от продаж нанопродукции. Из числа нанопродуктов, разработанных в Иране, 42 процента связаны со строительством, 17 процентов — с нефтью и сопутствующими товарами, 13 процентов — с автопроизводством и 10 процентов — с оптоэлектроникой.