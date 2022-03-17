Токио, , 07:00 — REGNUM Япония направила России официальное представление в связи с проходом через Сангарский пролив, разделяющий японские острова Хонсю и Хоккайдо, четырёх десантных кораблей ВМФ России. Об этом генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно 17 марта объявил на регулярной пресс-конференции в Токио.

Корабли Тихоокеанского флота России в Охотском море Mil.ru

Хирокадзу Мацуно «Что касается нарастания военной активности российского флота вблизи нашей страны, включая этот проход четырёх кораблей, это вызывает серьёзную обеспокоенность, и мы внимательно следим за такими действиями. Мы уже сделали российской стороне представление с требованием отказаться от действий, направленных на повышение градуса напряжённости в этом регионе».

О проходе через Сангарский пролив четырёх российских десантных кораблей ранее заявил объединённый комитет начальников штабов японских Сил самообороны.

Как сообщало ИА REGNUM, вторая часть отряда кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ России форсировала ледовые поля в южной части Охотского моря и 15 марта прошла проливом Лаперуза в направлении Владивостока. Первая часть отряда кораблей ТОФ, 14 марта прошедшая Сангарским проливом, уже вернулась в пункт базирования.

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