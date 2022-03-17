Тегеран, , 09:05 — REGNUM 16 марта министры иностранных дел Ирана и России встретились в Москве, обсудив позиции на переговорах в Вене по снятию санкций. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Сергей Лавров и Хоссейн Амир Абдоллахиан Mid.ru

Газета «Иран» опубликовала заметку о встрече министра иностранных дел Ирана Хосейна Амирабдоллахиана с его российским коллегой Сергеем Лавровым. Вот несколько выдержек из памятки:

Разработка соглашения между Тегераном и Москвой для определения принципов сотрудничества между двумя странами на международной арене являлась ключевым вопросом, который обсудили два высокопоставленных дипломата.

Министр иностранных дел России заявил о новом проекте соглашения между Тегераном и Москвой, который был подготовлен по инициативе Ирана, при этом Российская Федерация проявила готовность подписать его.

События показывают, что Ирану и России удалось сформировать альянс, чтобы они могли организовать всестороннее сотрудничество и провести реальные эффективные консультации на самом высоком уровне.

Амирабдоллахиан заверил в беседе с журналистами, что Россия не станет препятствием для заключения сделки в Вене. «Россия останется рядом с Ираном до конца переговоров и до тех пор, пока в Вене не будет согласована хорошая, прочная и устойчивая сделка», — отметил он.

На заключительном этапе переговоров в Вене российская сторона выдвинула новое требование, призвав США дать гарантии того, что будущие санкции, связанные с Украиной, не повлияют на торговые связи Тегерана и Москвы.

Это требование привлекло внимание, дав возможность США и западным участникам свести все оставшиеся разногласия к новым условиям России и проигнорировать выполнение просьб Ирана.

Тем временем глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель попросил сделать паузу в переговорах, чтобы команды могли вернуться в столицы.