Тегеран, , 09:06 — REGNUM 16 марта министр науки, исследований и технологий Ирана выразил готовность развивать отношения с Узбекистаном в научной и технической сферах. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

Мохаммад-Али Золфигол сделал эти замечания на встрече с министром инновационного развития Узбекистана Ибрахимом Абдурахмановым. Золфигол отметил, что среди вопросов, обсуждавшихся на встрече, особое внимание было уделено реализации совместных исследовательских и научных проектов, инвестициям и передаче технологий из Ирана в Узбекистан.

Как заявил иранский министр, обе страны имеют много общих черт благодаря многолетнему опыту культурного сотрудничества. Далее он пригласил узбекскую сторону посетить иранские научно-технические парки.

Со своей стороны, узбекский министр заявил, что его страна заинтересована в иранских современных технологиях. Абдурахманов подчеркнул, что его страна стремится использовать опыт Ирана в возрождении озера Урмия на северо-западе страны.