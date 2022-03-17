Ростов-на-Дону, 17 марта 2022, 06:58 — REGNUM Около 300 беженцев из города Мариуполя прибыли в 13 автобусах на границу Ростовской области. Об этом 17 марта сообщила пресс-служба Минобороны России.
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По данным военного ведомства, в настоящее время три автобуса с беженцами уже пересекли российскую границу, остальные ещё проходят контрольно-пропускной пункт. Безопасность при сопровождении автобусов обеспечивали подразделения военной полиции ВС России.
Отмечается, что среди прибывших много женщин с детьми, их вывезли из Мариуполя военнослужащие России. Эвакуированные жители города в течение трёх недель вынуждены были находиться в подвалах и бомбоубежищах без возможности покинуть город.
«Жители были блокированы вооруженными группами украинских националистических подразделений, которые использовали их в качестве живого щита и препятствовали в эвакуации по безопасному коридору», — уточнили в Минобороны России.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что в региональном штабе общероссийского народного фронта (ОНФ) в Санкт-Петербурге собрали около десяти тонн груза для беженцев из Донбасса и с Украины.
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