Тегеран, , 09:06 — REGNUM 16 марта генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что достижение соглашения с Ираном на переговорах в Вене вот-вот произойдет. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Рафаэль Гросси (сс) Dean Calma. IAEA

Гросси рассказал в интервью France 24: «В последние дни возникла проблема из-за ограничений и санкций, введенных в связи с ситуацией на Украине; таким образом, в результате новых санкций некоторые вопросы, обсуждавшиеся на переговорах в Вене по возобновлению ядерной сделки 2015 года, остались окутанными двусмысленностью».

Далее генеральный директор отметил, что Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) является сложным инструментом, который ввел ряд ограничений в отношении Ирана, одновременно предоставляя Тегерану некоторые стимулы, техническое сотрудничество и проекты.

«Конечно, это сотрудничество осуществляется под наблюдением МАГАТЭ, включая торговую деятельность, в которую входит закупка оборудования в Китае и России», — сообщил он, отметив, что эта часть соглашения внезапно была окутана двусмысленностью.

Далее Гросси выразил удовлетворение комментариями министра иностранных дел России Сергея Лаврова по поводу получения письменных гарантий от Соединенных Штатов, выразив надежду на то, что соглашение будет достигнуто в ближайшее время.