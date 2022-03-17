Приштина, Сербия, 17 марта, 2022, 07:00 — ИА Регнум. Парламент Косово 16 марта 63 голосами из 120 принял в первом чтении законопроект о государственных архивах.

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Представители правящей партии Косово, Движения за самоопределение, заявили, что текущая версия закона содержит правовые лакуны, осложняющие работу архива.

В оппозиции Косово из фракции состава Демократической партии Косово раскритиковали законопроект за перенос госархива из ведомства правительства в ведомство министерства культуры, что снижает престиж его работы. При этом в Демократической лиге Косово поддержали законопроект за подготовку юридической почвы для требования о передаче Сербией югославских архивов по Косово, однако выразили намерение внести в него изменения при втором и третьем чтении. С такой же позицией выступили в Альянсе за будущее Косово.