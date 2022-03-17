Тегеран, , 09:08 — REGNUM 16 марта вице-президент Ирана по делам женщин и семьи Энси Хазали встретилась с высокопоставленными должностными лицами из Казахстана и Турции. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

В кулуарах 66-го заседания Комиссии Организации Объединенных Наций по положению женщин Хазали встретилась с председателем Национальной комиссии Казахстана по делам женщин, а также по семейной и демографической политике.

Хазали проинформировала казахстанского представителя о мерах, принятых Исламской Республикой Иран по расширению прав и возможностей женщин, а также противодействию детскому труду.

Она также отметила высокий статус семьи в социальной структуре Ирана и заявила, что правительство разработало план по сокращению числа разводов среди молодых пар.

Казахстанский представитель приветствовал обмен опытом в области семейных вопросов между двумя странами.

Вице-президент Ирана по делам женщин и семьи также встретился с министром семьи и социальных служб Турции Дерьей Яник, отметив в ходе беседы успехи иранских женщин в различных областях науки и спорта.

Она пригласила Яник посетить Тегеран с визитом для подписания проекта меморандума о сотрудничестве между Ираном и Турцией по делам женщин, который был подготовлен ранее официальными лицами двух стран.