Тегеран, 17 марта 2022, 09:09 — REGNUM 16 марта министр иностранных дел Ирана Хосейн Амирабдоллахиан подчеркнул, что хорошее и устойчивое соглашение, получившее поддержку всех сторон, будет окончательно заключено в Вене, когда Вашингтон примет реалистичный подход. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.
Амирабдоллахиан сделал эти замечания во время телефонного разговора со своим китайским коллегой Ван И. Рассматривая текущую ситуацию на переговорах в Вене между Ираном и группой 4+1 в австрийской столице, Амирабдоллахиан охарактеризовал подход Китая как конструктивный.
Далее министр иностранных дел подчеркнул важность развития отношений с Китаем. «Укрепление связей с Китаем входит в число приоритетов внешней политики иранского правительства», — отметил он.
Амирабдоллахиан, который сейчас находится в Москве, рассказал о своих переговорах с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и заявил, что в ходе встречи обе стороны обсудили различные вопросы.
Министр иностранных дел Ирана прибыл в Москву 15 марта, чтобы обсудить с российскими официальными лицами переговоры в Вене, на которых основное внимание уделялось снятию санкций США.
Как подчеркнул Амирабдоллахиан, Россия поддерживает снятие санкций с Ирана.
Со своей стороны, министр иностранных дел Китая заявил, что не видит предела в укреплении связей между Пекином и Тегераном, поскольку его страна придает большое значение сотрудничеству с Ираном.