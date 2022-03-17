Тегеран, 17 марта, 2022, 09:09 — ИА Регнум. 16 марта министр иностранных дел Ирана Хосейн Амирабдоллахиан подчеркнул, что хорошее и устойчивое соглашение, получившее поддержку всех сторон, будет окончательно заключено в Вене, когда Вашингтон примет реалистичный подход. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Mfa.gov.ir Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан

Амирабдоллахиан сделал эти замечания во время телефонного разговора со своим китайским коллегой Ван И. Рассматривая текущую ситуацию на переговорах в Вене между Ираном и группой 4+1 в австрийской столице, Амирабдоллахиан охарактеризовал подход Китая как конструктивный.

Далее министр иностранных дел подчеркнул важность развития отношений с Китаем. «Укрепление связей с Китаем входит в число приоритетов внешней политики иранского правительства», — отметил он.

Амирабдоллахиан, который сейчас находится в Москве, рассказал о своих переговорах с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и заявил, что в ходе встречи обе стороны обсудили различные вопросы.

Министр иностранных дел Ирана прибыл в Москву 15 марта, чтобы обсудить с российскими официальными лицами переговоры в Вене, на которых основное внимание уделялось снятию санкций США.

Как подчеркнул Амирабдоллахиан, Россия поддерживает снятие санкций с Ирана.

Со своей стороны, министр иностранных дел Китая заявил, что не видит предела в укреплении связей между Пекином и Тегераном, поскольку его страна придает большое значение сотрудничеству с Ираном.