Симферополь, , 06:50 — REGNUM Крымские татары готовы предоставить солидное вознаграждение тем, кто задержит виновных в организации водной блокады Крыма, заявил глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров.

Крым Марина Каширская © ИА REGNUM

«Активисты крымских татар открыли сбор средств на поимку организаторов транспортной, продовольственной, энергетической и водной блокады полуострова», — приводит его слова РИА Новости.

Умеров добавил, что всех задержанных организаторов водной блокады ждет трибунал. Также он объявил о возможном наказании для главы группировки «Меджлис крымско-татарского народа» (организация, деятельность которого запрещена в РФ) Рефата Чубарова. По словам Умерова, экстремиста передадут в руки российского правосудия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Крыма Сергей Аксенов объявил вознаграждение в размере 10 млн рублей за задержание украинского ведущего, призывавшего к убийству русских детей. Он добавил, что фонд для вознаграждения уже сформирован.