Находка, Приморский край, , 07:13 — REGNUM Приморский краевой суд вынес приговор в отношении 24-летнего жителя Находки, который обвинялся в убийстве, совершенном с особой жестокостью, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Приморья.

Суд succo

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В ходе следствия и в суде установлено, что год назад обвиняемый на улице в Находке увидел спящего бездомного, подошёл к нему и спровоцировал конфликт, после чего поджог. От полученных ожогов мужчина умер.

При этом фигурант безразлично наблюдал за происходящим, после чего ушёл с места преступления.

С учетом позиции гособвинителя, суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 17 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев.

Приговор не вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге женщина 1988 года рождения отдана под суд за убийство мужчины путём поджога.