Приштина, , 07:07 — REGNUM Министр иностранных дел и диаспоры Косово Доника Гервала-Шварц 16 марта отправила в отставку 11 работников МИД Косово, которых она назвала «политическими назначенцами». Решение о признании их таковыми было принято на основании анализа обстоятельств приема на службу.

Посол Цитата из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию». реж Леонид Гайдай. 1973. СССР

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, при приеме на службу, уволенные не прошли предписанный законом конкурс.

В МИД Косово подчеркнули, что «правительство Косово по-прежнему привержено поддержанию законности в стране. Злоупотребление общественной казной и незаконное трудоустройство не должно иметь место в государственной администрации и будет решительно пресекаться».

Ранее в МИД Косово сменили 12 послов, в том числе в США и Германии, по той же причине.

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