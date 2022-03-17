Красноярский край, 17 марта, 2022, 06:44 — ИА Регнум. Прокуратура Красноярского края проводит проверку в связи с отравлением угарным газом четырёх человек. ЧП произошло в Идринском районе, среди пострадавших — двое детей, сообщили ИА REGNUM 17 марта в прокуратуре Красноярского края.

Mos.ru В больнице

Предварительно установлено, что 16 марта в частном доме 27-летнего мужчину, его дочерей (семь и девять лет) и их дядю после еды потянуло в сон. Старшая девочка позвонила матери на работу и рассказала о плохом самочувствии. Мать велела ей выпить таблетку. Однако девочке снова стало плохо, она опять позвонила матери. Женщина вызвала скорую помощь.

Оказалось, что пострадавшие отравились угарным газом. Причиной стала закрытая задвижка печи.

Пострадавших госпитализировали и оказали медпомощь. Сейчас их жизни ничего не угрожает.

Прокуратура в ходе проверки установит обстоятельства произошедшего.

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