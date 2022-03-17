Приштина, Сербия, 17 марта, 2022, 06:59 — ИА Регнум. Парламент Косово 16 марта 63 голосами из 120 принял закон о финансировании политических субъектов. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Иван Шилов ИА REGNUM Косово

Закон уже в третий раз проходит слушание в парламенте. Целью закона является повышение прозрачности финансирования политических партий. Он был внесен в парламент еще в 2020 году.

Закон передает право на проверку финансирования политических партий офису по регистрации и сертификации политических партий. Закон получил положительную оценку Венецианской комиссии за демократию через право.