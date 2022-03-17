Иркутск, , 06:42 — REGNUM Глава Иркутской области Игорь Кобзев полностью поддерживает выступление президента России на совещании по мерам поддержки регионов РФ в условиях санкций и военной спецоперации на Украине. В своем телеграм-канале он пояснил:

Россия Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Запад пытается расколоть наше общество, внести смуту. Западу не нужна сильная Россия. Но она нужна всем нам! Именно поэтому мы сделаем все, чтобы в полном объёме реализовать все запланированные проекты и выполнить поставленные задачи. Мы выполним все социальные обязательства. Президент подчеркнул важность поддержки населения. В ближайшее время будут увеличены пенсии, зарплаты бюджетников и прожиточный минимум.

Иркутская область в полном объёме обеспечивает выполнение расходных обязательств. Финансирование первоочередных расходов и иных принятых бюджетных обязательств осуществляется в плановом порядке. Про меры поддержки бизнеса уже говорил, — повторяться не буду. Но мы предложили более 40 мер поддержки. Не останавливаемся на этом. Будем и дальше в оперативном режиме работать с Правительством РФ. В том числе и по увеличению финансирования бюджета.

Также нами принято важное решение об установлении льгот по транспортному налогу для отдельных социальных категорий граждан, в том числе ветеранов войны, боевых действий, труда, инвалидов, пенсионеров и многодетных семей».

Как сообщало ИА REGNUM, власти Иркутской области в течение нескольких дней сформировали пакет предложений по повышению устойчивости экономики области в условиях санкций. Особый упор в пакете предложений был сделан на поддержку малого и среднего предпринимательства и региональных товаропроизводителей, в частности — сельхозтоваропроизводителей.

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