Берлин, , 06:42 — REGNUM Высокий представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в ходе поездки в Албанию дал интервью Deutsche Welle, посвященное Западным Балканам, которое было опубликовано 16 марта. По словам политика, в настоящий момент диалог Косово и Сербии идет в неверном направлении.

Жозеп Боррель Иван Шилов © ИА REGNUM

Боррель заявил, что на фоне ситуации вокруг Украины для ЕС важно, чтобы его влияние на Балканах преобладало над российским, в том числе в информационной сфере. Политик подчеркнул, что отношения с Россией уже никогда не будут прежними «из-за притеснения украинского народа» и задачей ЕС является ускорение процесса евроинтеграции.

В ходе интервью Боррель заявил, что диалог Косово и Сербии не продвигается в нужном ритме, несмотря на то, что ЕС назначил лучшего переговорщика для помощи Белграду и Приштине, а перспектива их евроинтеграции полностью зависит от его итога.

В ходе тура по Западным Балканам политик уже посетил Северную Македонию и Албанию и прибыл в Боснию и Герцеговину.

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