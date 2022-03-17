Токио, 17 марта, 2022, 06:33 — ИА Регнум. Решение приостановить полностью или частично работу 11 тепловых электростанций (ТЭС) в связи с землетрясением на северо-востоке страны приняли власти Японии. Об этом 17 марта сообщает пресс-служба министерства экономики, торговли и промышленности страны.

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Тепловые электростанции, о которых идёт речь, расположены в префектурах Иватэ, Мияги и Фукусима на северо-востоке Японии, а также в восточной префектуре Ибараки. В настоящее время ведутся работы по ликвидации последствий землетрясения.

Землетрясение магнитудой 7,4 с эпицентром в Тихом океане, произошло в ночь на 17 марта на северо-востоке Японии. По данным сейсмологов, очаг залегал на глубине 60 км. В префектурах Фукусима и Мияги была объявлена угроза цунами, в настоящее время все предупреждения уже сняты. В результате землетрясения, по данным японских спасателей, погибли как минимум два человека, около 135 пострадали, трое из них госпитализированы в тяжёлом состоянии.

Сейсмологи предупреждают о высокой вероятности сильных афтершоков в течение ближайшей недели.

Ранее ИА REGNUM сообщало о приостановке работы двух предприятий концерна Toyota Motor в префектурах Иватэ и Мияги.