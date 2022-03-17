Москва, , 06:32 — REGNUM В четверг, 17 марта, в Москве будет переменная облачность, без осадков, утром местами гололедица, температура воздуха +1… +3 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Весна пришла в Москву Дарья Антонова © ИА REGNUM

В ночь на 18 марта в Москве также без осадков, местами гололедица. Температура воздуха −10… −8 °C.

Ветер северо-восточный 4−9 м/с, ночью северный, северо-западный 2−7 м/с. Атмосферное давление 768 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале −2… +3 °C днём. Ночью — −13… −8 °C.

В пятницу, 18 марта, днём в столице ожидается +3… +5 °C, по области +0… +5 °C, переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью в регионе ожидается −9… −4 °C.

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