Тегусигальпа, , 06:31 — REGNUM Суд Гондураса одобрил экстрадицию бывшего президента республики Хуана Орландо Эрнандеса в Соединенные Штаты, где его обвиняют в наркоторговле. Об этом сообщает газета Tribuna.

Гондурас Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что слушания по этому делу продлились более десяти часов. При этом суд все же одобрил решение о выдаче Эрнандеса в США.

Напомним, экс-президента Гондураса задержали 15 февраля в столице страны Тегусегальпе. На время следствия он находился под стражей. При этом еще 14 февраля гондурасские власти получили запрос от США на выдачу бывшего главы государства. В Вашингтоне предполагают, что Эрндандес причастен к перевозке больших объемов наркотиков на американскую территорию.