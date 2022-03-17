Приштина, , 06:35 — REGNUM Министерство образования Косово в 2022 году выделило грант в размере 1,7 млн евро на поддержку 300 учителей, страдающих от проблем со здоровьем.

Косово Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в настоящее время продолжается разработка регулирующих норм для распределения этих средств. В профсоюзе учителей заявили, что рассчитывают на ежегодное выделение подобных грантов. В первый раз средства на эту программу выделили в 2021 году.

Грант будет выплачиваться учителям, которым хронические проблемы со здоровьем не позволяют продолжать обучение школьников. Ранее в министерстве образования Косово запустили программу по обучению и найму школьных ассистентов для детей-инвалидов.

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