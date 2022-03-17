Приштина, Сербия, 17 марта, 2022, 06:35 — ИА Регнум. Министерство образования Косово в 2022 году выделило грант в размере 1,7 млн евро на поддержку 300 учителей, страдающих от проблем со здоровьем.

Иван Шилов ИА REGNUM Косово

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в настоящее время продолжается разработка регулирующих норм для распределения этих средств. В профсоюзе учителей заявили, что рассчитывают на ежегодное выделение подобных грантов. В первый раз средства на эту программу выделили в 2021 году.

Грант будет выплачиваться учителям, которым хронические проблемы со здоровьем не позволяют продолжать обучение школьников. Ранее в министерстве образования Косово запустили программу по обучению и найму школьных ассистентов для детей-инвалидов.