Хабаровск, , 09:33 — REGNUM Хабаровский край во Всероссийском профессиональном конкурсе «Флагманы образования. Муниципалитет» президентской платформы «Россия — страна возможностей» в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование» представят 87 муниципальных управленцев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Нацпроект Permkrai.ru

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Всего на сайте проекта зарегистрировались 7929 человек из 81 региона России. Из них 590 человек представляют Дальний Восток.

«Участие в конкурсе «Флагманы образования. Муниципалитет» — это движение вперед, новая ступень для каждого из нас в профессиональном росте. Хотим научиться новому, получить знания и умения в области управления образованием, чтобы выйти на более высокий уровень, чтобы система образования нашего муниципального района успешно развивалась. Чтобы учить других, надо учиться самому. Чтобы воспитывать других, нужно начинать с себя. Чтобы развивать других, нужно самому постоянно развиваться. Для этого мы здесь», — прокомментировала один из участников проекта от Хабаровского края Марина Савченко.

Победители конкурса получат возможность войти в кадровый резерв руководителей, пройти обучение по программе переподготовки по специальности «менеджер» на базе Института управления образованием РАО, стажировку в лучших образовательных организациях страны, а также призы от партнеров конкурса.

Как сообщало ИА REGNUM, Всероссийский профессиональный конкурс «Флагманы образования. Муниципалитет» направлен на выявление и поддержку талантливых управленцев системы образования, обладающих лидерскими качествами и высоким уровнем профессионализма, он ориентирован на команды муниципальных органов управления образованием: руководителей и их заместителей, руководителей структурных подразделений, а также руководителей образовательных организаций. Старт заявочной кампании конкурса был дан 9 декабря 2021 года в Екатеринбурге.