Приштина, Сербия, 17 марта, 2022, 06:19 — ИА Регнум. Министр обороны Косово Арменд Мехай 16 марта провел встречу с американским конгрессменом Ритчи Торресом и поблагодарил его за лоббирование интересов Косово по вступлению в НАТО и Евросоюз.

Mod.rks-gov.net Арменд Мехай

На своей странице в социальной сети Facebook Мехай назвал Торреса другом и заявил, что тот работает над ускорением вступления Косово в ЕС и НАТО. 15 марта Торрес написал письма послам пяти стран Евросоюза, не признающих независимость Косово — Словакию, Кипр, Грецию, Испанию и Румынию, с призывом изменить свою позицию.

Заявление Торреса Мехай назвал демонстрацией приверженности ценностям «свободы. мира и американской демократии».

Напомним, в ноябре 2021 года Мехай совершил недельный тур по США.