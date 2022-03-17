Фукуока, Япония, 17 марта, 2022, 06:14 — ИА Регнум. В префектуре Фукуока, расположенной на юго-западе Японии, 17 марта началось цветение сакуры, считающейся неофициальным символом страны. Об этом сообщает японское Национальное метеорологическое управление.

Сакура. Япония

По прогнозам метеорологов, в Токио цветы сакуры распустятся 21 марта, а пик цветения наступит в столице 29 марта.

Напомним, пандемия коронавируса вынудила власти в 2020 и 2021 годах рекомендовать жителям воздержаться от традиционной манеры любоваться цветением дальневосточной вишни на пикниках. Это привело к значительному падению доходов от любования сакурой.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году сакура зацвела в Японии раньше обычной даты — 12 марта. Первыми её цветением насладились жители префектуры Хиросима.

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