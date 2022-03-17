Тирана, , 06:16 — REGNUM Министр внутренних дел Албании Бледи Чучи 16 марта провел встречу с послом Украины в Албании Владимиром Шкуровым. В ходе встречи албанский политик гарантировал поддержку всем украинским беженцам, прибывшим в Албанию.

Бледи Чучи и Джеляль Свечля Asp.gov.al

Следите за развитием событий в трансляции: ««Работайте, братья!»: военная спецоперация России на Украине — трансляция»

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, после встречи Чучи заявил, что в Албании находится 351 гражданин Украины. В соответствии с законодательством Албании, им предоставлено убежище и необходимая помощь.

В связи с российской специальной операцией на Украине для граждан этой страны упростили визовый режим и увеличили право на пребывание на территории Албании. Чучи подчеркнул, что Албания является примером солидарности и гостеприимства по отношению к людям в беде.

Читайте ранее в этом сюжете: Премьер-министр Албании: протесты из-за цен на нефть — «надежда Путина»