Лондон, 17 марта, 2022, 06:07 — ИА Регнум. Граждане Великобритании Назанин Загари-Рэтклифф и Ануше Ашури, которых освободили из тюрьмы в Иране, вернулись на британскую территорию. Об этом сообщает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

Сообщается, что 17 марта освобожденные британцы прибыли на военную базу Брайз-Нортон в Западном Оксфордшире.

Напомним, Загари-Рэтклифф в 2016 году приговорили к тюремному заключению на пять лет в Иране за участие в заговоре с целью свержения иранских властей. Ашури приговорили к 12 годам тюрьмы за сотрудничество с израильской разведкой. Отмечалось, что освобождения удалось добиться благодаря многолетним переговорам.