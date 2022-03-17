Красноярск, 17 марта, 2022, 06:04 — ИА Регнум. Двое взрослых и двое детей отравились угарным газом в Идринском районе Красноярского края. Об этом 16 марта сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

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По данным ведомства, вечером 16 марта в селе Идринское в частном доме произошло отравление угарным газом четырёх человек: мужчин 27 и 18 лет и двух девочек семи и девяти лет. Пострадавшие были своевременно госпитализированы в районную больницу, в настоящее время они находятся под наблюдением медиков.

Региональной прокуратурой в связи с произошедшим организована проверка. Предположительно, причиной отравления людей стало нарушение правил эксплуатации печного оборудования: жильцы частного дома забыли открыть задвижку. Обстоятельства инцидента, едва не приведшего к гибели людей, проверяются.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Самарской области устанавливаются причины отравления детей угарным газом.