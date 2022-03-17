Москва, 17 марта, 2022, 05:56 — ИА Регнум. Россия должна окончательно оформить философски и материально отказ от входа в Европу и Запад в целом и понять, что фашисты понимают только «Красное Знамя над Рейхстагом», заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Большая игра» на «Первом канале».

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Кургинян

Присутствие России в Совете Европы объяснялось единственной целью — желанием России интегрироваться в Запад и стать частью так называемого «мирового сообщества» в надежде, что ее там примут и произойдет объединение русской ядерной и ресурсной мощи с европейскими промышленными возможностями, после чего наступит мир и процветание, а США будут отброшены из Европы за океан.

«Были эти утопии вхожденческие. Они начались, по сути, вместе с газопроводом «Дружба», они уже тогда начались. Я все это называю линией Юрия Владимировича Андропова… А теперь оказывается, что все то, что способствует вхожденчеству, во-первых, они сами разрушают, и во-вторых, мы выдергиваем. А мы-то туда входили довольно сильно. Значит, теперь этот этап выхода нужно оформлять, его нужно закреплять… Прошу прощения, а что с нашими газопроводами? Может быть нужно делать «Сила Сибири — 85», а не «Северный поток — 4»? Вопрос же философии. Мы выходим? Значит, мы должны сказать: этап огромный, начатый еще в позднем СССР, фактически приведший к Перестройке, а потом длившийся 30 лет, завершился», — заявил Кургинян.

По его словам, пунктов в этом завершении два: первый — против России неуклонно наращиваются претензии, второй — сам Запад мутирует со всеми их девиациями и извращениями в политике, культуре, социальной политике, разрушением семьи, частной собственности и государства, что просто противоречит определению капитализма.

«Эта глобализация уже заходит чёрт-те куда. Социальная ответственность крупнейших корпораций — это что такое? Значит, им надо передать функции государства. Нам этот мир нужен или нет? Он соответствует нашим ценностям, нашим культурно-историческим основаниям? Или, может быть, мы единственные, кто сейчас защищает каспийский европейский мир от этой мутации? Не в этом ли парадоксальным образом сейчас заключается наша задача? В этом смысле проблема вхождения-выхождения, необратимости процессов — она стоит очень остро», — добавил политолог.

Он также заметил, что единственный момент, когда немцы поняли, что Гитлер плохой, — это когда было поднято Красное знамя над Рейхстагом, а до этого момента воевали еще в Берлине. И это нужно помнить делегации, ведущей переговоры с Украиной.