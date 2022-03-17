«Красное Знамя над Рейхстагом» — Кургинян призвал оформить разрыв с Европой
Москва, 17 марта, 2022, 05:56 — ИА Регнум. Россия должна окончательно оформить философски и материально отказ от входа в Европу и Запад в целом и понять, что фашисты понимают только «Красное Знамя над Рейхстагом», заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Большая игра» на «Первом канале».
Присутствие России в Совете Европы объяснялось единственной целью — желанием России интегрироваться в Запад и стать частью так называемого «мирового сообщества» в надежде, что ее там примут и произойдет объединение русской ядерной и ресурсной мощи с европейскими промышленными возможностями, после чего наступит мир и процветание, а США будут отброшены из Европы за океан.
По его словам, пунктов в этом завершении два: первый — против России неуклонно наращиваются претензии, второй — сам Запад мутирует со всеми их девиациями и извращениями в политике, культуре, социальной политике, разрушением семьи, частной собственности и государства, что просто противоречит определению капитализма.
Он также заметил, что единственный момент, когда немцы поняли, что Гитлер плохой, — это когда было поднято Красное знамя над Рейхстагом, а до этого момента воевали еще в Берлине. И это нужно помнить делегации, ведущей переговоры с Украиной.