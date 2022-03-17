Гонконг, Китай, 17 марта, 2022, 05:54 — ИА Регнум. Гонконгская фондовая биржа открылась 17 марта значительным ростом большинства котировок на фоне намерений властей Китая поддержать стабильность финансовых рынков и стимулировать экономический рост. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Рост

Вскоре после открытия индекс Hang Seng поднялся на 1343 пункта (6,69%), до уровня 21 430. По данным на 05:48 мск Hang Seng составлял уже 21 051,99 пункта, сократив рост до 964,49 (4,80%).

Положительную динамику торгов обеспечивают акции всего спектра отраслей.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 16 марта ростом на фоне итогов заседания ФРС.