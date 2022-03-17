Омск, , 05:52 — REGNUM Ещё трое военнослужащих из Омской области погибли в ходе спецоперации на Украине. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.

Свеча Анна Рыжкова © ИА REGNUM

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Регион скорбит по гвардии подполковнику Денису Глебову, старшему сержанту Михаилу Бутову, ефрейтору Роману Овсепяну.

Власти Омской области выразили соболезнования родным и близким погибших военнослужащих.

«Наши земляки с честью исполнили воинский долг, показали пример доблести и преданного служения Родине. Светлая память!» — сказал губернатор Омской области Александр Бурков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее было известно о семерых погибших в ходе спецоперации на Украине омских военнослужащих.

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