Омск, 17 марта, 2022, 05:52 — ИА Регнум. Ещё трое военнослужащих из Омской области погибли в ходе спецоперации на Украине. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Свеча

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Регион скорбит по гвардии подполковнику Денису Глебову, старшему сержанту Михаилу Бутову, ефрейтору Роману Овсепяну.

Власти Омской области выразили соболезнования родным и близким погибших военнослужащих.

«Наши земляки с честью исполнили воинский долг, показали пример доблести и преданного служения Родине. Светлая память!» — сказал губернатор Омской области Александр Бурков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее было известно о семерых погибших в ходе спецоперации на Украине омских военнослужащих.