Токио, , 05:38 — REGNUM Информация о гражданах России, пострадавших в результате землетрясения магнитудой 7,4 на северо-востоке Японии, к настоящему моменту не поступала. Об этом 17 марта сообщили журналистам в посольстве России в Токио.

Последствия землетрясения

В российском диппредставительстве уточнили, что информация о российских гражданах дипломатам не поступала.

Землетрясение магнитудой 7,3 произошло на северо-востоке Японии 16 марта, затем данные были уточнены, магнитуда повышена до 7,4. Премьер-министр страны Фумио Кисида уточнил, что жертвами стихии могли стать четыре человека, на настоящее время спасателями подтверждена гибель двоих человек, пожилых людей из префектуры Мияга.

Также сообщается, что в результате землетрясения пострадали около135 человек, проживающих в префектурах Мияги и Фукусима. Также произошли масштабные отключения энергоснабжения и перебои в работе железнодорожного транспорта.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что из-за землетрясения в Японии приостановили производственный процесс два завода автоконцерна Toyota Motor.

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