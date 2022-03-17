Красноярск, 17 марта, 2022, 05:38 — ИА Регнум. Задержан житель Красноярского края, подозреваемый в совершённом 20 лет назад изнасиловании несовершеннолетней. Об этом ИА REGNUM сообщили в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

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Возобновлено расследование уголовного дела, возбуждённого в 2001 году по факту изнасилования 17-летней жительницы Абанского района.

По данным следствия, 21 июня 2001 года восемь местных жителей изнасиловали знакомую несовершеннолетнюю односельчанку. Семерых злоумышленников задержали непосредственно после совершения преступления.

Суд признал их виновными, назначив наказание от пяти до 7,5 года лишения свободы.

Один из соучастников скрылся. Уголовное дело против него было выделено в отдельное производство. Подозреваемый находился в федеральном розыске с декабря 2002 года. Мужчина сменил место жительства и представлялся другим именем. Он прекратил связь с родственниками и знакомыми.

На протяжении 20 лет велась работа по поиску подозреваемого. В результате следователи при помощи полицейских 16 марта задержали 42-летнего мужчину в городе Сосновоборске Красноярского края.

Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ставропольском крае сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в изнасиловании девочки-подростка.

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