Владивосток, 17 марта, 2022, 09:57 — ИА Регнум. Встречи со старшеклассниками школ Приморья проводят главные врачи медицинских учреждений края. Эта профориентационная работа нацелена на привлечение молодёжи к поступлению в медицинские учебные заведения, в том числе по целевому набору, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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«Такая системная работа администраций лечебных учреждений заложена в программу развития кадрового потенциала каждого медучреждения. По прогнозам, эта инициатива позволит в ближайшие 3−4 года решить проблему нехватки кадров в здравоохранении Приморье», — пояснили в региональном минздраве.

Так, медики из владивостокского родильного дома №3 провели очередную встречу с учениками лицея №41, где подробно рассказали о профессии «неонатолог», работе роддома и мерах социальной поддержки молодых специалистов.

Школьникам рассказали о возможности поступления в медицинский вуз по целевому набору и последующем трудоустройств.

«Работа по развитию повышения кадрового потенциала позволит снизить дефицит кадров в медучреждениях — такая задача определена национальным проектом «Здравоохранение» и федеральной программой модернизации первичного звена. Мы очень рады, что среди школьников уже есть те, которые хотят пойти работать в медицинскую сферу. Благодаря таким встречам выпускники могут определиться и выбрать то направление, которое им по душе», — прокомментировала главный врач роддома Светлана Сагайдачная.

Как сообщало ИА REGNUM, одиннадцатиклассники Гафурийского района Башкирии узнали много интересного и познавательного на каникулярной профориентационной школе Башкирского государственного аграрного университета. Мероприятие прошло благодаря федеральному проекту «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование».