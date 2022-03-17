Тбилиси, 17 марта, 2022, 14:18 — ИА Регнум. Руководство оппозиционного «Единого национального движения» Грузии выразило своё крайнее недовольство отказом грузинских властей присоединиться к антироссийским санкциям Запада, сообщает 16 марта грузинский телеканал «TV Пирвели».

George Kvizhinadze Грузинский танец

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкционный удар по России и российский ответ Западу — трансляция»

Член политсовета ЕНД Леван Бежашвили оценил заявление председателя правящей партии «Грузинская мечта», в котором Ираклий Кобахидзе выразил окончательную позицию правительства Грузии о неприсоединении страны к введению экономических санкций в отношении России. Бежашвили призвал президента Грузии Саломе Зурабишвили держаться на значительном расстоянии от «Грузинской мечты», поскольку правящая партия не служит интересам грузинского народа.

«Это заявление Кобахидзе должно послужить руководством для Зурабишвили в том, что этой власти нельзя идти на уступки, потому что она представляет явную российскую власть. Поэтому Зурабишвили должна сделать выбор, или встать на сторону грузинского общества, на сторону народа, прогрессивного общества, или продолжить сотрудничество с «Грузинской мечтой», — сказал Бежашвили.

По его мнению, сегодня «Грузинская мечта» не представляет интересы Грузии и грузинского народа. В этой ситуации правительство Грузии практически поддерживает Россию и Владимира Путина, утверждает Бежашвили.