Бразилиа, , 05:30 — REGNUM Президент Бразилии Жаир Болсонару в ходе визита в Россию обращался к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой о помощи в создании проекта атомной подводной лодки. Об этом сообщает газета Folha de Sao Paulo со ссылкой на осведомленные источники.

Жаир Болсонару Fabio Rodrigues Pozzebom / Agência Brasil

«Отказ Соединенных Штатов помочь Бразилии с ее проектом атомной подводной лодки побудил президента Жаира Болсонару обратиться за поддержкой к Владимиру Путину», — сообщили они.

Уточняется, что главной проблемой для строительства атомной подводной лодки для ВМС Бразилии является сертификация топлива, которое будет использоваться на крейсере. Газета также указывает, что еще в 2021 году бразильский флот начал испытывать ядерную энергетическую установку. По мнению авторов статьи, в этом Бразилии тоже может пригодиться российский опыт.