Мы должны всецело поддержать наших ребят — о спецоперации в защиту Донбасса
Южно-Сахалинск, 17 марта, 2022, 05:24 — ИА Регнум. Жители Сахалина всесторонне поддерживают решение президента России Владимира Путина о проведении спецоперации в защиту Донбасса, заявила 17 марта депутат Сахалинской областной думы Наталья Захарчук.
Следите за развитием событий в трансляции: ««Работайте, братья!»: военная спецоперация России на Украине — трансляция»
Читайте также: Захарова назвала примером особого цинизма публикацию в газете La Stampa
«Большая часть жителей нашего региона всесторонне поддерживают решение президента о защите и поддержке жителей Донбасса. Хочется подчеркнуть эту ситуацию как женщина, как мать и как бабушка, воспитавшая детей и внуков. Мы должны всецело поддержать наших ребят тех, которые сегодня занимаются ликвидацией нацистских формирований», — сказала Наталья Захарчук.
Как сообщало ИА REGNUM, примером особого цинизма среди газет, тиражирующих дезинформацию назвала публикацию в итальянской газете La Stampa официальный представитель МИД России Мария Захарова.