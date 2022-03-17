Благовещенск, , 05:28 — REGNUM Пособие, введение которого анонсировано президентом РФ Владимиром Путиным, в Амурской области будут получать родители около 40 тыс. детей. Об этом заявила управляющий ОПФР по Амурской области Елена Гончарова, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Пособие можно получить только на счет Захар Степанов © ИА REGNUM

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Прожиточный минимум на ребёнка в регионе составляет 15,6 тыс. рублей. Пособие будет адресным, учтут доход, имущество семьи и трудоустройство.

«Мер соцподдержки достаточно много. Мы их насчитываем порядка 30 по разным направлениям. Для каждой есть свои условия предоставления, свои правила и свои размеры, Все эти меры можно соотнести с жизненными циклами: первый пакет направлен на беременных женщин, на те семьи, которые приняли решение родить ребёнка; следующий жизненный блок — это после рождения ребёнка, от 0 до 3 лет; затем с 3 до 7 лет — наше очень популярное пособие, которое пользуется большим спросом у амурчан. Последние годы было много вопросов, почему поддержка предусмотрена преимущественна тем семьям, которые воспитывают малышей, а семьям, в которых воспитываются школьники, поддержки мало. Как раз сейчас разрабатывается пакет мер для поддержки семей с детьми от 8 до 16 лет», — отметила Наталья Киселева.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что семьи с невысокими доходами начнут получать выплаты на детей 8−16 лет, заявил российский президент Владимир Путин. Мера начнёт действовать с 1 апреля, первые выплаты придут семьям уже в мае 2022 года.