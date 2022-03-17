В Приамурье новые выплаты на детей будут получать 40 тыс. родителей
Благовещенск, 17 марта, 2022, 05:28 — ИА Регнум. Пособие, введение которого анонсировано президентом РФ Владимиром Путиным, в Амурской области будут получать родители около 40 тыс. детей. Об этом заявила управляющий ОПФР по Амурской области Елена Гончарова, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.
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Прожиточный минимум на ребёнка в регионе составляет 15,6 тыс. рублей. Пособие будет адресным, учтут доход, имущество семьи и трудоустройство.
Как сообщало ИА REGNUM, о том, что семьи с невысокими доходами начнут получать выплаты на детей 8−16 лет, заявил российский президент Владимир Путин. Мера начнёт действовать с 1 апреля, первые выплаты придут семьям уже в мае 2022 года.