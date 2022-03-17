Москва, 17 марта 2022, 05:19 — REGNUM Бандеровская нелюдь неспособна исполнять никакие договоренности, но мастерски умеет держать мирное население в заолжниках, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Большая игра» на «Первом канале».
По его словам, никогда в истории ни одна из враждующих сторон не держала в заложниках людей на территории осажденных замков, крепостей или городов хотя бы по той причине, что их нужно кормить, содержать и не допускать эпидемий, не говоря уже о причинах гуманистических. И только бандеровские нацисты на Украине показали свое лицо, не давай населению Мариуполя и других городов выходить по гуманитарным коридорам.
Напомним, что глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский заявил возможном «компромиссном» варианте «нейтралитета» Украины по шведскому или австрийскому сценарию. При этом, очевидно, что ни украинская сторона, ни их западные хозяева исполнять никакие договоренности не собираются, а компромиссы будут использованы против России.
Отметим также, что специальная операция России на Украине стала результатом систематического и вызывающего неисполнения Украиной минских договоренностей при демонстративном игнорировании этого со стороны Запада.