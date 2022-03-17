Москва, 17 марта, 2022, 05:19 — ИА Регнум. Бандеровская нелюдь неспособна исполнять никакие договоренности, но мастерски умеет держать мирное население в заложниках, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Большая игра» на Первом канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Кургинян

«Впервые в истории человечества мы сталкиваемся (это все время к вопросу о переговорах) с людьми, которые запрещают мирному населению выходить… Значит, они рассчитывают только на живые щиты. Но это же нелюди. Они же все время утверждают, что это их население. Так как нелюди поведут себя при любых уступках с нашей стороны?» — задал вопрос переговорщикам Кургинян.

По его словам, никогда в истории ни одна из враждующих сторон не держала в заложниках людей на территории осажденных замков, крепостей или городов хотя бы по той причине, что их нужно кормить, содержать и не допускать эпидемий, не говоря уже о причинах гуманистических. И только бандеровские нацисты на Украине показали свое лицо, не давая населению Мариуполя и других городов выходить по гуманитарным коридорам.

Напомним, что глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский заявил о возможном «компромиссном» варианте «нейтралитета» Украины по шведскому или австрийскому сценарию. При этом очевидно, что ни украинская сторона, ни их западные хозяева исполнять никакие договоренности не собираются, а компромиссы будут использованы против России.

Отметим также, что специальная операция России на Украине стала результатом систематического и вызывающего неисполнения Украиной Минских договоренностей при демонстративном игнорировании этого со стороны Запада.